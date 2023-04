Ende einer Ära: Heute geht das AKW im Emsland vom Netz Stand: 15.04.2023 00:05 Uhr Mit dem AKW Emsland in Lingen wird heute das letzte verbliebene Atomkraftwerk in Niedersachsen abgeschaltet. Ein historischer Tag - dem manch einer vor Ort aber auch mit gemischten Gefühlen begegnet.

"Der 15. April ist schon ein Tag mit Wehmut, mit gemischten Gefühlen", sagt Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos). Das Atomkraftwerk Emsland war 35 Jahre in Betrieb. Es habe verlässlich Energie produziert - über viele, viele Jahre. Nun gehe eine Ära zu Ende, sagt Krone. Gleichzeitig sei es aber auch eine Zeit des Aufbruchs. Die Stadt will an der Energiewende mitarbeiten. In Lingen entsteht ein Technologiepark zurProduktion von grünem Wasserstoff. Nun wird aber erst einmal das Atomkraftwerk heruntergefahren. Gegen Abend - so der Plan - wird der Betreiberkonzern RWE den Stromgenerator dann endgültig vom Netz trennen. Der Rückbau des Atomkraftwerks wird viele Jahre dauern.

AKW im Emsland war länger am Netz als geplant

Lingen gehört zu den letzten drei verbliebenen Kraftwerkstandorten, die wegen der Energiekrise - ausgelöst durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine - länger am Netz geblieben sind. Ursprünglich sollte Ende 2022 Schluss sein. Nun wird in Deutschland somit auch der lang geplante Atomausstieg vollzogen.

Ministerpräsident Weil: "Ein historischer Tag"

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht von einem historischen Tag. "Damit ziehen wir einen Schlussstrich unter den über Jahrzehnte währenden Konflikt um die Nutzung der Kernenergie." Die Niedersachsen seien sich der Risiken und Gefahren der Atomenergie-Nutzung besonders bewusst - gerade auch vor dem Hintergrund der Atommüll-Transporte in das Zwischenlager Gorleben und der radioaktiven Abfälle im maroden Asse-Bergwerk. Sein Dank gelte den Beschäftigten des AKW in Lingen, die viele Jahre für einen sicheren Betrieb gesorgt hätten. Er blickt in die Zukunft. "Das Ende für die Atomkraft ist zugleich der endgültige Neustart für die Energiewende."

Wirtschaft würde AKW im Emsland weiter nutzen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft-Bentheim sieht im Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt verschenktes Potenzial, angesichts der hohen Energiepreise. Atomkraft könne helfen, den Strompreis für die Wirtschaft zu senken. Unverständnis auch beim CDU-Landtagsabgeordneten Christian Fühner aus Lingen. Die Bundesregierung setze auf Kohlekraftwerke statt auf "saubere Atomkraft".

Atomkraftgegner fordern auch Ende von Brennelementefabrik

Atomkraftgegner im Emsland hingegen haben das nahende Ende des AKW Emsland bereits vor Tagen gefeiert. Ihrer Meinung nach sollte auch die Brennelemente Fabrik in Lingen stillgelegt werden, da ihr Weiterbetrieb mit dem Atomausstieg in Deutschland nicht vereinbar sei. Sie sorgen sich, dass die französische Firma Framatome in Lingen zukünftig auch Brennelemente für Atomreaktoren russischer Bauart herstellen könnte.

RWE will Arbeitsplätze in Lingen langsam abbauen

Derzeit arbeiten im AKW in Lingen noch 350 Menschen, die auch für den Rückbau der Anlagen benötigt werden. Arbeitsplätze will der Betreiberkonzern RWE langsam abbauen, indem Stellen nicht nachbesetzt werden.

