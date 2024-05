Stand: 22.05.2024 06:59 Uhr Löningen: Nach Streit in Gaststätte mit Messer zugestochen

Bei einem Messerangriff in Löningen (Landkreis Cloppenburg) hat ein 26-jähriger Mann am Wochenende lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Nach Polizeiangaben vom Dienstag waren in der Nacht zu Sonntag in einer Gaststätte mehrere Personen in Streit geraten. Die Gruppen hätten sich dann getrennt, seien anschließend aber auf der Straße wieder aufeinander getroffen. Dort habe ein 23-jähriger Hamburger den Mann aus Sögel (Landkreis Emsland) mit einem Messer verletzt. Die Polizei konnte den Verdächtigen in der Nähe des Tatorts fassen. Er sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Details zu den Hintergründen und dem Verhältnis zwischen den Beteiligten konnte eine Polizeisprecherin noch nicht machen.

