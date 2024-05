Stand: 22.05.2024 09:25 Uhr In Cuxhaven wird Deutschlands modernster Fischtrawler getauft

Deutschlands modernster Fischtrawler wird am Freitag in Cuxhaven offiziell auf den Namen "Berlin" getauft. Ab Samstag um 10 Uhr sind Interessierte zur Besichtigung auf den Neubau der Cuxhavener Reederei Deutsche Fisch-Fang Union (DFFU) eingeladen. Der nach Reedereiangaben 55 Millionen Euro teure Neubau bietet neue, nachhaltige Lösungen im Fischfang. So werde der gesamte Fang verwertet. Ausgenommen seien nur Fischgräten. Selbst die Fischhäute werden eingefroren und beispielsweise für Nahrungsergänzungsmittel oder Kosmetika mit an Land gebracht. Das Schiff ist nach Testfahrten in dieser Woche von seiner ersten Fangreise mit Eismeergarnelen zurück in seinen Heimathafen Cuxhaven gekehrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt