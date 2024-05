Stand: 21.05.2024 11:37 Uhr Unter Beobachtung: Saatkrähe "Mathilde" zieht Jungvögel auf

Die Saatkrähe "Mathilde" hat im Schlosspark von Jever erfolgreich gebrütet. Der Vogel konnte über eine Webcam live bei seinem Brutgeschäft beobachtet werden. Der Livestream sei mehr als 47.000 Mal geklickt worden und sei bundesweit auf große Resonanz gestoßen, teilte der NABU mit. Aus vier gelegten Eiern schlüpften drei Küken, eines überlebte nicht. Die beiden anderen sind jetzt flügge geworden, wie die Umweltschutzorganisation mitteilte. Saatkrähen sind Koloniebrüter, die zur Brutzeit gerne in Dörfern und Städten leben, um dort ihre Jungvögel großzuziehen. Das Webcam-Projekt im Schlosspark von Jever gibt es seit 2019. In diesem Jahr hatte die Arbeitsgruppe "Live dabei" eine neue Kamera über dem Nest in 22 Metern Höhe installiert.

