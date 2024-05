LNG aus Wilhelmshaven: Zweites Terminal verzögert sich Stand: 21.05.2024 17:27 Uhr Das zweite schwimmende LNG-Terminal in Wilhelmshaven wird nicht wie geplant noch im ersten Halbjahr 2024 fertig. Grund sind laut Betreiber Deutsche Energy Terminal (DET) Zulieferprobleme.

Die Plattform soll demnach in der zweiten Jahreshälfte fertig werden. "Im Idealfall gehen die Terminals in Wilhelmshaven und Stade zur nächsten Wintersaison in Betrieb", sagte Dirk Lindgens, DET-Sprecher. Zuerst hatte die "Nordwest-Zeitung" berichtet. Dass sich die Inbetriebnahme am Terminal Stade ebenfalls verzögert, war bereits bekannt geworden.

DET: Zulieferprobleme sorgten für Verzögerung

Eigentlich war geplant, die beiden Plattformen auch zusammen mit dem ersten Terminal in Wilhelmshaven sowie dem in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) in insgesamt zwei Jahren Bauzeit fertigzustellen. Dieses Ziel wurde verfehlt. "Üblicherweise dauert das sechs Jahre", erklärte Lindgens. Zulieferprobleme hätten unter anderem zu Verzögerungen geführt. In Wilhelmshaven hätte zudem eine an Land führende Gasleitung anders als geplant tiefer verlegt werden müssen.