Stand: 29.09.2022 16:15 Uhr Emtinghausen: 400.000 Euro Schaden nach Brand einer Tischlerei

Bei einem Brand in Emtinghausen (Landkreis Verden) ist am Donnerstag eine Tischlerei zerstört worden. Nach Angaben der Polizei stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr am späten Vormittag bereits in Vollbrand. Zwei benachbarte Wohnhäuser sind demnach lediglich leicht beschädigt worden. Drei Menschen im Alter von 61, 86 und 87 Jahren wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, aber nicht ins Krankenhaus gebracht. Während des Einsatzes wurden die Landesstraßen 331 und 354 um den Brandort für mehrere Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass handwerkliche Arbeiten das Feuer ausgelöst haben. Die Schadenshöhe wird auf 400.000 Euro geschätzt.

VIDEO: Tischlerei in Emtinghausen brennt aus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.09.2022 | 15:00 Uhr