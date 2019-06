Stand: 25.06.2019 13:48 Uhr

Emden: "Spirit of Discovery" kollidiert mit Dalben

In Emden ist am späten Montagabend das Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" in der Großen Seeschleuse mit einem Dalben kollidiert. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei mitteilte, kam es dadurch zu Farbabschürfungen und einer leichten Delle am Rumpf des Schiffs. An dem Pfahl, der die Fahrrinne markiert, sei erheblicher Schaden entstanden.

"Spirit of Discovery" erfolgreich überführt 27.05.2019 09:15 Uhr Das Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discovery" hat die Passage über die Ems ohne Probleme absolviert. Am Sonntagabend hatte sie gegen 21.30 Uhr den Hafen der Meyer Werft verlassen.







Wasserschutzpolizei ermittelt

Als der Unfall passierte, wollte die in Papenburg gebaute "Spirit of Discovery" gerade Emden in Richtung Eemshaven verlassen. Sie war erst wenige Stunden zuvor von der Meyer Werft offiziell an die Reederei Saga Cruises übergeben worden. Die Ursache für die Kollision ist noch unklar, die Wasserschutzpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben des Sprechers sollen der Kapitän und der Lotse befragt werden.

Jungfernfahrt soll am 10. Juli starten

Die "Spirit of Discovery" war Ende Mai von Papenburg über die Ems nach Emden überführt worden. Sie ist 236 Meter lang, an Bord gibt es 554 Kabinen für 999 Passagiere und die Bruttoraumzahl (BRZ) beträgt 58.200. Die Jungfernfahrt des Schiffes, die rund um Großbritannien führt, soll am 10. Juli im englischen Dover beginnen.

