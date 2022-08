Stand: 06.08.2022 13:11 Uhr Elsfleth: Beagle überlebt Kollision mit Auto

Auf der B212 in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) hat ein kleiner Hund einen Zusammenstoß mit einem Auto überlebt. Die Beagle-Hündin lief am Freitagnachmittag plötzlich auf die Straße, ein Autofahrer konnte nicht mehr bremsen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß. Danach lief die Hündin auf ein angrenzendes Feld. Als die Halterin ihren Beagle bei der Polizei als entlaufen meldete, erfuhr sie von dem Unfall. Der örtliche Jagdpächter mit Hund und der Tiersuchdienst Wesermarsch suchten in der Nähe der Unfallstelle nach dem Tier. "Das Tier wirkte zwar sichtlich erschrocken, war aber augenscheinlich glücklicherweise unverletzt", hieß es von der Polizei. Zur Regulierung des Schadens nahm die Hundhalterin Kontakt zum Pkw-Fahrer auf.

