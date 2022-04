Stand: 14.04.2022 15:06 Uhr Einsatzgruppenversorger "Berlin" zurück in Wilhelmshaven

Bis Anfang April war der Einsatzgruppenversorger "Berlin" bei der internationalen NATO-Übung "Cold Response" in Norwegen im Einsatz - seit Donnerstagvormittag ist er zurück in seinem Heimathafen in Wilhelmshaven. An dem Manöver waren rund 30.000 Soldatinnen und Soldaten aus 27 Nationen mit 50 Schiffen und Booten sowie 200 Flugzeugen beteiligt. Ziel und Schwerpunkt von "Cold Response" ist, die nördliche Flanke des Bündnisses zu verteidigen. Die Übung findet seit 2006 regelmäßig am Polarkreis statt. Die internationalen Einsatzkräfte trainieren dabei die Verteidigung und militärische Verstärkung Norwegens. In diesem Jahr lag laut Bundeswehr ein Fokus darauf, NATO-Verstärkungen nach Norwegen zu bringen. Ein Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bestehe nicht, so die Bundeswehr. Ihren Angaben nach war die Marine mit mehreren hundert Frauen und Männern vor Ort.

