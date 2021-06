Stand: 02.06.2021 09:52 Uhr Drei Auto-Insassen bei Unfall in Ganderkesee schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg sind am Dienstagabend drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der 21-jährige Fahrer mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße ab, der Pkw geriet in einen Graben und prallte gegen eine Mauer. Anschließend drehte sich das Auto, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige und seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die drei in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige war laut Polizei zu schnell unterwegs.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.06.2021 | 09:30 Uhr