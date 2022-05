Die ersten Erdbeeren aus Niedersachsen kommen in den Handel

Nach dem Spargel kommen jetzt auch die ersten frischen Erdbeeren auf den Tisch: Beim größten niedersächsischen Erdbeer-Vermarkter im Landkreis Vechta hat die Verkaufssaison begonnen. Nach Angaben eines Sprechers des Erzeugergroßmarkts Langförden sind heute die ersten 500 Kisten in den Handel gegangen. Die Beeren kommen aus Folientunneln in der Region und werden in den Verbrauchermärkten voraussichtlich zwischen 4,20 und 4,99 Euro pro Pfund kosten, schätzt ELO-Sprecher Christoph Hövelkamp. Angesichts gestiegener Preise für Löhne, Dünger, Energie und Verpackung spricht Hövelkamp von einer „herausfordernden Situation“ für die Erzeuger. Die Hauptsaison für die Früchte beginnt erst zum Ende des Monats.

