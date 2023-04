Stand: 14.04.2023 17:32 Uhr Der Nationalpark Wattenmeer hat jetzt einen "Eingang"

In Schillig im Landkreis Wangerland ist am Freitag die Stele "Tor zum Nationalpark" der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Das Bauwerk am Strand soll nach Auskunft der Wangerland Touristik einen "Eingang" zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer symbolisieren. Nicht allen Touristen erschließe sich bei der weiten, offenen Küstenlandschaft auf den ersten Blick, wo das Schutzgebiet anfange oder ende. Die Stele markiere von nun an unaufdringlich den Übergang, heißt es weiter. Bis zu den Sommerferien in Niedersachsen sollen weitere Stelen an anderen Strandabschnitten die Grenzen des Nationalparks verdeutlichen und als Willkommens-Symbol installiert werden. Die Kosten für die Stelen übernehmen nach Auskunft der Wangerland Touristik die jeweiligen Gemeinden.

