Stand: 01.11.2022 09:22 Uhr Deichbrücke Wilhelmshaven: Sanierung verzögert sich

Die Arbeiten an der Deichbrücke in Wilhelmshaven ruhen derzeit. Die mit der Sanierung beauftragte Firma hat Finanzprobleme; die Stadt ist eigenen Angaben zufolge über die Insolvenz informiert. Die Stahlbau Firma Schorisch-Magis versuche ihre Zahlungsschwierigkeiten unter Aufsicht in den Griff zu bekommen, hieß es. Die Arbeiten an der mehr als 100 Jahre alten Drehbrücke werden sich aber voraussichtlich weiter verzögern. Zuletzt war von einer möglichen Wiedereröffnung im Sommer 2023 die Rede. Das erscheint nun fraglich. Über einen Zeitpunkt für die Wiedereröffnung gebe derzeit keine belastbaren Aussagen, teilte die Stadt Wilhelmshaven mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 01.11.2022 | 06:30 Uhr