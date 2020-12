Cuxhaven: Elbfischer haben die Stint-Saison eröffnet Stand: 05.12.2020 10:48 Uhr Für die letzten Stintfischer auf der Elbe hat die Saison begonnen. In der Nacht zu Sonnabend ist der Hamenfischkutter im Landkreis Cuxhaven erstmals ausgelaufen.

Die Elbfischer Claus und Harald Zeek aus Geversdorf starten in diesem Jahr besonders früh in die Saison. Zum Laichen ziehen die kleinen silbrig glänzenden Fische zwar erst im Februar und März elbaufwärts, doch zuvor sammeln sich die Schwärme im Mündungsgebiet der Elbe. Dort bereiten sie sich auf den Weg in den Brackwasserbereich der Elbe vor.

Corona schmälert Absatzchancen

Eine entscheidende Rolle spielt beim Stintfang die Wassertemperatur. Der Stint mag es kalt, deshalb hoffen die Zeeks auf Schneefall und Minustemperaturen. Sie wollen ihre Netze in diesem Jahr erstmals nicht weit von Cuxhaven entfernt auswerfen, um den Aufwand gering zu halten. Die Absatzchancen für den frisch gefangenen Stint sind in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nämlich schlechter als sonst. Weil Restaurants geschlossen sind, können sich die Liebhaber der norddeutschen Spezialität den Stint nur zu Hause in der Pfanne braten.

