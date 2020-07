Stand: 20.07.2020 09:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona bei Wiesenhof: Betrieb läuft weiter

Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Hähnchenschlachthof des Wiesenhof-Konzerns in Lohne will der Landkreis Vechta zu Wochenbeginn weitere Kontaktpersonen der Covid-19-Erkrankten ermitteln. Man gehe davon aus, dass sich ein großer Teil der Kontakte aus dem persönlichen Umfeld inzwischen in Quarantäne befinde, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Der Landkreis meldete am Montagvormittag auf Anfrage von NDR.de 66 positive Corona-Tests bei Schlachthofmitarbeitern, die in den Landkreisen Vechta (35), Diepholz (27), Osnabrück (2), Cloppenburg (1) sowie in Delmenhorst (1) gemeldet sind. Im Landkreis Vechta leben damit insgesamt 67 infizierte Personen. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liege mit den neuen Fällen bei 41,13, teilte der Landkreis mit. Die kritische Marke liegt bei 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Dann könnten zum Beispiel weitgehende Kontaktbeschränkungen für alle Einwohner des Landkreises erlassen werden.

Corona-Ausbruch in Wiesenhof-Schlachthof Hallo Niedersachsen - 19.07.2020 19:30 Uhr In einem Wiesenhof-Schlachthof in Lohne sind 66 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie befinden sich in Quarantäne, ebenso wie 70 Kontaktpersonen.







Schließung vorerst nicht vorgesehen

Die Oldenburger Geflügelspezialitäten GmbH (OGS) hatte am Wochenende angekündigt, ihre Mitarbeiter verstärkt auf Infektionen zu testen. Zudem sei eine Komplettdesinfektion des Wiesenhof-Standorts geplant und es solle das Aufsichtspersonal in dem Schlachthof verstärkt werden. Zusätzliche Pausenräume sollten entstehen und die Arbeitsschichten voneinander getrennt werden. Eine konsequente Schließung ist laut Landrat Herbert Winkel (CDU) allerdings nicht geplant. Es handele sich um eine Ermessensfrage, sagte er am Sonntag. Der Landkreis geht davon aus, dass sich die Schlachthofmitarbeiter überwiegend im privaten Bereich infiziert hätten. Genauere Angaben, was darunter zu verstehen sei und warum es diese Häufung im privaten Bereich im Landkreis Vechta gebe wurden nicht gemacht. Dem Unternehmen nach habe sich ein Teil der Erkrankten in der Kartonage-Abteilung auf dem Betriebsgelände angesteckt.

Urlaubsrückkehrer müssen in Quarantäne

Bislang seien bei einer Reihentestung in dem Schlachthof 1.046 Abstriche gemacht worden. Die Belegschaft zählt 1.284 Mitarbeiter. Alle, die nicht getestet wurden, seien im Urlaub oder krank, hieß es. Wenn die Rückkehrer aus Risikogebieten zurück an die Arbeit wollten, müssen sie zunächst 14 Tage in Quarantäne und anschließend einen negativen Corona-Test vorlegen. Schutzkleidung und Desinfektionsmittel sollten zur Verfügung gestellt werden. Schwere Erkrankungsfälle seien bislang nicht gemeldet, auch Familienmitglieder oder Personen aus dem Umfeld der Infizierten hätten sich noch nicht angesteckt. Auch diese sollen nun alle zwei Tage untersucht werden.

Kossen: "Moderne Sklaverei"

Scharfe Kritik nach dem erneuten Corona-Ausbruch äußerte der katholische Pfarrer Peter Kossen, der sich seit Jahren für die Interessen der Arbeiter in der Fleischindustrie einsetzt. Kossen warnte am Sonntag vor "moderner Sklaverei" in den Fleischfabriken. Von Ankündigungen großer Fleischkonzerne, Werkarbeiter fest anstellen zu wollen, dürfe sich der Gesetzgeber nicht täuschen lassen, sagte der Pfarrer aus Lengerich (Landkreis Steinfurt) am Sonntag. "Solange die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitsmigranten nicht substanziell verbessert werden, ist kein Ende in Sicht", so Kossen. Er fordert einen Systemwechsel. "Die Abkehr von diesem kranken System ist längst überfällig."

