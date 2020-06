Stand: 26.06.2020 17:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Corona: Puten-Schlachthof fährt Betrieb herunter

Nach positiven Corona-Tests bei 45 Beschäftigten muss der Puten-Schlachthof Geestland in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) für zwei Wochen schließen. Das hat der Landkreis Oldenburg angeordnet. Zudem müssen alle 1.183 Mitarbeiter und ihre engsten Familienangehörigen für zwei Wochen in Quarantäne. "Das Virus ist im Betrieb", sagte Landrat Carsten Harings (parteilos). Zum Schutz der Bevölkerung habe es keine Alternativen zur Betriebsschließung gegeben. Der Betrieb soll ab Freitag nach Schichtende ruhen.

Wegen Corona: Geestland fährt Betrieb herunter NDR Info - 26.06.2020 16:00 Uhr Der Betrieb bei Geestland im niedersächsischen Wildeshausen wird nach mehreren Corona-Infektionen schrittweise heruntergefahren. Es werden keine Puten zur Schlachtung angenommen.







Bald auch Fälle in Nachbar-Städten und Landkreisen?

Bei der Kontaktverfolgung habe es weitere Querverbindungen in benachbarte Städte und Landkreise gegeben, so Harings. Wegen der langen Inkubationszeit müsse man in den kommenden Tagen mit weiteren Erkrankungen rechnen. Ein infizierter Schlachthofmitarbeiter hatte offenbar in einem Gottesdienst zehn weitere Personen angesteckt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Schlachthof-Mitarbeiter bekommen indes ihr Gehalt weiter ausgezahlt, da es sich bei der Quarantäne-Anordnung um eine Allgemeinverfügung vom Land handelt.

Sonst 40.000 Puten pro Tag geschlachtet

Für Puten-Mastbetriebe könnte die Schließung des zur PHW-Gruppe gehörenden Schlachthofs allerdings zu Problemen führen. Denn normalerweise werden in Wildeshausen täglich 40.000 Tiere am Tag geschlachtet, seit Anfang der Woche wurde die Zahl bereits auf 24.000 Puten reduziert. Seit Freitag nimmt der Schlachthof keine Puten mehr an.

Wo können die Tiere geschlachtet werden?

Die PHW-Gruppe hat eigenen Angaben zufolge keinen weiteren Schlacht- und Zerlegebetrieb in Deutschland. Deshalb drohten Tierschutzprobleme in den Aufzuchtbetrieben, denn die Puten seien gemästet und hätten in den Ställen keinen Platz mehr. Die Unternehmensgruppe kündigte an, das niedersächsische Agrarministerium um Sondergenehmigung zu bitten, damit die Puten in anderen Schlachtereien in Niedersachsens getötet werden können. Es müssten schnellstmöglich Lösungen für die Landwirte gefunden werden, forderte Norbert Deeken, der Geschäftsführer der Geestland Putenspezialitäten (GPS). Im schlimmsten Fall müssten die Landwirte gesunde Tiere in ihrem Betrieb töten. Dies gelte es unbedingt zu vermeiden.

