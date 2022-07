Corona: Inzidenz im Landkreis Wittmund schnellt in die Höhe Stand: 20.07.2022 11:07 Uhr Im Landkreis Wittmund ist die Zahl der Corona-Infektionen rasant angestiegen. Mit einer Inzidenz von mehr als 2.700 liegt die Kommune bundesweit auf Platz zwei.

Als Hauptgrund werden die jüngsten Schützenfeste vermutet. Bereits nach mehreren kleineren Veranstaltungen nahmen die Infektionszahlen zu. Geradezu in die Höhe geschnellt sind sie dann nach dem großen Schützenfest in Esens am vergangenen Wochenende mit 100.000 Besucherinnen und Besuchern.

VIDEO: Corona-Alarm nach dem Hurricane Festival (29.06.2022) (2 Min)

Corona: Kein Patient im Landkreis Wittmund auf Intensivstation

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen sollen sich auch Landrat Holger Heymann (SPD), der Wittmunder Bürgermeister Rolf Claußen (parteilos) und sowie der Schützenkönig infiziert haben. Die Verläufe seien aber überwiegend mild, heißt es. Im Landkreis liegen derzeit zehn Personen wegen Corona-Infektionen im Krankenhaus, keine davon auf der Intensivstation. Allerdings fährt wegen krankheitsbedingten Personalmangels die Fähre nach Spiekeroog nur eingeschränkt - eins der drei Schiffe muss vorerst im Hafen bleiben.

Schützencompagnie Esens: "Das war es uns wert"

Die Schützencompagnie Esens hält die Durchführung des Schützenfestes dennoch für richtig. Die ganze Region habe einfach fünf Tage bei allen Krisen normal feiern wollen, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. "Keiner ist ernsthaft erkrankt. Das war es uns wert."

