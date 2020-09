Stand: 22.09.2020 14:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Comeback der Auster: Riff vor Borkum angelegt

Seit den 1930er-Jahren gilt die Europäischen Auster in der Nordsee als ausgestorben. Nun soll sie wieder angesiedelt werden. Den Grundstein dafür sollen Austernriffe bilden. Spezialisten des Bundesamts für Naturschutz (BfN) und des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) in Bremerhaven haben nach eigenen Angaben ein erstes Pilot-Riff in einem Naturschutzgebiet vor Borkum angelegt. Dies sei bereits Ende Juli nördlich der ostfriesischen Inseln erfolgt, teilten BfN und AWI am Dienstag mit.

Bereits weitere Riffe geplant

Taucher platzierten die Muscheln demnach in 30 Metern Tiefe direkt auf dem sandigen Meeresboden sowie auf Kalk- und Sandsteinblöcken. Weitere neue Austernriffe sollen folgen. Dabei soll berücksichtigt werden, auf welchen Unterlagen sich die Austern im Offshore-Bereich am besten entwickeln.

Videos 1 Min Kehrt die europäische Auster ins Meer zurück? Forschende des Alfred-Wegener-Instituts arbeiten an einem Zuchtprogramm, um die europäische Auster wieder großflächig in der Nordsee siedeln zu lassen - dies kann aber Jahrzehnte dauern. 1 Min

In ganz Europa stark gefährdet

Laut BfN sind Austernriffe ökologisch wertvoll und ein Lebensraum vieler Tiere. Das Wiederansiedlungsprogramm wird vom Bundesforschungsministerium gefördert. Laut BfN ist die ehemals weit verbreitete Europäische Auster wegen der negativen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten wie Fischfang und Umweltverschmutzung in ganz Europa stark gefährdet.

Weitere Informationen 3 Min Forscher testen Küstenschutz mit Austern Die pazifische Auster hat sich im Wattenmeer vor Wilhelmshaven explosionsartig vermehrt. Was wie eine Plage aussieht, könnte sich nun als Chance für den Küstenschutz herausstellen. 3 Min Europäische Auster soll wieder angesiedelt werden Kehrt die Europäischen Auster zurück? Forscher versuchen, die ausgestorbene Art wieder in der Nordsee anzusiedeln. Eine Schau im Zoo am Meer in Bremerhaven begleitet die Forschung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.09.2020 | 13:30 Uhr