Stand: 19.05.2022 11:21 Uhr Bunde: Zwei Verletzte bei Feuer in Wohnhaus

Bei einem Hausbrand in Bunde im Landkreis Leer sind am Mittwoch zwei Bewohner leicht verletzt worden. Das Feuer war im Dachstuhl des Wohnhauses ausgebrochen. Der Grund ist noch nicht klar. Die beiden Bewohner wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 150.000 Euro.

