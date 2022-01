Brand in Holtriem: Hund warnt, drei Papageien gerettet Stand: 17.01.2022 12:03 Uhr Einen Brand in Holtriem (Landkreis Wittmund) haben die Hausbewohnenden unverletzt überstanden. Und entgegen ersten anders lautenden Berichten überlebten auch drei Zwergpapageien.

Laut Polizei gelang es der Feuerwehr im Verlauf der Löscharbeiten am Sonntag, drei der vier Vögel aus dem brennenden Haus zu retten. Zunächst hatte es geheißen, alle Zwergpapageien seien in den Flammen verendet. Ein weiteres Tier spielte eine wichtige Rolle: Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der 31-jährige Hausbewohner durch seinen unruhigen Hund "Muffin" auf das Feuer aufmerksam geworden. Der Mann verständigte daraufhin seine 69 Jahre alte Nachbarin im anderen Gebäudeteil. Die Frau, der Mann und "Muffin" konnten sich daraufhin unverletzt in Sicherheit bringen.

Feuer bricht im Carport aus

Der Brand war laut der Sprecherin in der Nacht zu Sonntag vermutlich in einem Carport ausgebrochen und hatte dann auf das Haus übergegriffen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf die andere Gebäudeseite verhindern. Was das Feuer ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Der Schaden liegt den Angaben zufolge im sechsstelligen Bereich.

