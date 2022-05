Stand: 15.05.2022 13:34 Uhr Brand in Autohaus in Rastede verursacht Millionenschaden

In einem Autohaus in Rastede (Landkreis Ammerland) hat es in der Nacht zu Sonntag aus noch ungeklärter Ursache gebrannt. Ersten Schätzungen zufolge sei dabei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Flammen hatten sich von der Werkstatt des Hauses rasch in Richtung des Verkaufsraumes ausgebreitet. Nach Angaben der Polizei befanden sich dort mehrere hochwertige Oldtimer. In welchem Maße diese beschädigt wurden, war zunächst unklar. Die Feuerwehr löschte den Brand und rückte den Angaben zufolge am frühen Morgen ab. Während der Löscharbeiten wurde ein Abschnitt der Oldenburger Straße voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.05.2022 | 06:30 Uhr