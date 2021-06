Stand: 28.06.2021 19:22 Uhr Bombendrohung gegen Berufsbildende Schulen in Papenburg

An den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Papenburg hat es eine Bombendrohung gegeben. Laut Polizei kündigte ein Unbekannter am Dienstagmittag am Telefon an, dass er um 13 Uhr eine Bombe zünden werde. Die Polizei räumte die Schule und durchsuchte das Gelände - allerdings ohne Ergebnis. Es wurde keine Bombe gefunden. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Anrufer.

