Stand: 27.07.2021 07:51 Uhr Blaualgen: Heide-Badestrand in Hemmoor gesperrt

Wegen giftiger Blaualgen ist ein weiterer Badestrand in Niedersachsen gesperrt worden. Betroffen sei der Heide-Badestrand in Hemmoor, teilte das Gesundheitsamt im Landkreis Cuxhaven mit. Zudem ist Baden derzeit in der Thülsfelder Talsperre im Landkreis Cloppenburg und im Ottersteder See im Landkreis Verden verboten. Blaulagen reizen die Haut und können beim Verschlucken zum Erbrechen führen.

