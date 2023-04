Stand: 28.04.2023 12:13 Uhr Bierwagen brennt auf der A28 ab: 45.000 Euro Schaden

Auf der A28 im Landkreis Oldenburg ist am Freitagmorgen ein Bierwagen abgebrannt. Der 36-jährige Fahrer war in Richtung Bremen unterwegs, als sein Anhänger, ein Schankwagen, zwischen Hude und Ganderkesee-Ost Feuer fing. Das teilte die Polizei mit. Der 36-Jährige bemerkte die Flammen demnach noch rechtzeitig, lenkte sein Fahrzeuggespann auf den Seitenstreifen und koppelte den Schankwagen ab. Kurze Zeit später stand dieser in Vollbrand. Die Fahrbahn Richtung Bremen war wegen der Löscharbeiten am frühen Morgen gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei etwa 45.000 Euro. Vermutlich sei der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen.

