Stand: 08.03.2023 21:18 Uhr Beverstedt: Razzia wegen Medikamentenhandel im Darknet

Im Kampf gegen den illegalen Drogen- und Medikamentenhandel im Darknet hat es Razzien in Niedersachsen und Nordrhein- Westfalen gegeben. In Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) durchsuchten Ermittler zwei Privatwohnungen. Auch in Köln gab es mehrere Durchsuchungen, unter anderem in einer Apotheke und einer Arztpraxis. Seit spätestens 2017 sollen vier Beschuldigte, darunter ein Arzt und ein Apotheker, über diverse Verkaufsplattformen illegale Substanzen verkauft haben, teilte die zentrale Cybercrime-Einheit der NRW-Justiz (ZAC NRW) am Mittwoch mit. Unter den Substanzen seien synthetische Opioide, medizinisches Cannabis und Beruhigungsmittel wie Tavor gewesen. Ein Beschuldigter wurde festgenommen. Die Einsatzkräfte stellten nach eigenen Angaben Arznei- und Betäubungsmittel sowie Datenträger und Kryptowährung sicher.

