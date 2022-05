Betrug mit Corona-Hilfen in Millionenhöhe: Razzien im Norden Stand: 31.05.2022 12:38 Uhr In vier Bundesländern ermittelt die Polizei wegen Betrugs mit Corona-Hilfen in Millionenhöhe. Zahlreiche Räume von Verdächtigen wurden durchsucht. Der Schwerpunkt des Einsatzes ist in Ostfriesland.

Laut Angaben der Polizei stehen fünf Männer im Alter zwischen 26 und 62 Jahren unter Verdacht. Sie sollen gemeinschaftlich für eigene Zwecke sowie für Unternehmen in mindestens 104 Fällen Corona-Soforthilfen und in mindestens 259 Fällen Überbrückungshilfen in Höhe von insgesamt rund 26 Millionen Euro beantragt haben. Die Verdächtigen sollen dabei bewusst falsche Angaben gemacht haben.

VIDEO: Corona kompakt: Betrug bei Corona-Hilfen (21.08.2021) (2 Min)

25 Objekte durchsucht

25 Objekte in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wurden laut Polizeiangaben am Dienstagmorgen durchsucht. In Niedersachsen waren Beamte in Oldenburg, Aurich, Wiesmoor sowie in weiteren Gemeinden in Ostfriesland im Einsatz. Durchsuchungen gab es auch in Neumünster (Schleswig-Holstein), Hamburg und Bonn (NRW). Jede Menge Beweismaterial - darunter Abrechnungen, digitale Speichermedien, sowie schriftliche Unterlagen und mobile Endgeräte - seien sichergestellt worden, teilte die Polizei mit. Festnahmen gab es zunächst nicht.

"Konnten Fiskus vor großem Millionen-Schaden bewahren"

"Es ist gelungen, ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk aus dem Bereich des Subventionsbetrugs zu zerschlagen. Wir konnten den Fiskus vor einem großen Millionen-Schaden bewahren", sagte Michael Maßmann, Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, die die zentralen Durchsuchungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg leitete. Auf die Spur der mutmaßlichen Bande waren die Ermittler im April 2020 durch Verdachtsanzeigen von Seiten einer niedersächsischen Förderbank gekommen. Daraufhin seien umfangreiche und komplexe Ermittlungen eingeleitet worden, die auch nach den aktuellen Durchsuchungen weiterhin andauern, teilte die Polizei mit.

Verdächtiger aus Wiesmoor

Zu den fünf Hauptverdächtigen zählt ein Mann aus Wiesmoor (Landkreis Aurich). Einsatzkräfte haben seine Wohnung sowie Gebäude seiner Firma durchsucht, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Dabei wurden Akten, Handys, Computer, Bargeld und hochwertige Uhren beschlagnahmt. Bei dem Mann soll es sich um einen ehemaligen Bürgermeisterkandidaten handeln, der bereits im vergangenen Jahr zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, weil er Steuern hinterzogen haben soll. Durchsuchungen gab es zudem bei einer jungen Frau aus Aurich. Gegen die 31-Jährige wird bereits wegen Betrugsverdachts ermittelt. Sie soll bei Corona-Tests betrogen haben.

