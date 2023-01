Stand: 17.01.2023 12:22 Uhr Betrug in Varel: Verdächtiger sitzt in Hessen in U-Haft

Ermittler haben einen falschen Polizisten aus dem Landkreis Friesland in Wiesbaden festgenommen. Der 21-Jährige soll im Oktober 2022 in Varel eine Seniorin betrogen haben und unter anderem Bargeld gestohlen haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er soll "durch geschickte Gesprächsführung schließlich Bargeld und die Bankkarte samt dazugehöriger PIN" von der Seniorin erbeutet haben. Eine Kamera hatte den Mann beim Geldabheben gefilmt. Im Dezember startete die Polizei in Varel eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann. Die Polizei in Wiesbaden stellte einen Zusammenhang zu dem 21-Jährigen her, den sie wegen eines anderen Betrugsdelikts festgenommen hatte. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.01.2023 | 13:30 Uhr