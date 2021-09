Stand: 16.09.2021 10:29 Uhr Besuch? Nein danke: China schickt Fregatte "Bayern" zurück

Ein von der Bundesregierung geplanter Besuch der Fregatte "Bayern" in China ist am Widerspruch aus Peking gescheitert. China habe nach einer gewissen Bedenkzeit entschieden, dass es keinen Hafenbesuch der deutschen Fregatte "Bayern" wünsche, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. Die Fregatte war am 2. August von Wilhelmshaven aus in den Indopazifik aufgebrochen. Die Bundesregierung hatte bereits im April angekündigt, ihr Engagement in Asien verstärken zu wollen. Die vom Verteidigungsministerium erklärten Ziele, wie zum Beispiel freie Seewege, sollten mit einer freundlichen Geste in Richtung China - dem nun geplatzten Hafenbesuch - verknüpft werden. Im Südchinesischen Meer gibt es einen sich um Rohstoffe drehenden Gebietskonflikt zwischen China und anderen Anrainerstaaten.

