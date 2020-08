Stand: 15.08.2020 19:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Banter See: Großfamilien geraten aneinander

Bis zu 40 Angehörige zweier Familien haben sich am Freitagabend am Banter See in Wilhelmshaven eine gewalttätige Auseinandersetzung geliefert. Wie die Polizei mitteilte, attackierten sich die Beteiligten unter anderem mit Steinen, Glasflaschen und einem Messer. Auslöser der Schlägerei soll ein verbaler Streit von zunächst zwei Personen gewesen sein. Ein Großaufgebot der Polizei musste den Angaben zufolge die rivalisierenden Familien trennen. Die Ermittler leiteten mehrere Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Jederzeit zum Nachhören 09:55 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:55 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.08.2020 | 09:00 Uhr