Auto fährt in Kohltour-Gruppe - zwei Verletzte

Nur eine Woche nach einem fatalen Unfall im Emsland, bei dem ein Autofahrer offenbar versehentlich in eine Boßelgruppe gefahren war, hat sich gestern im Landkreis Wesermarsch ein ähnlicher Unfall ereignet: In der Gemeinde Stadland ist am frühen Abend ein Autofahrer in eine achtköpfige Gruppe gefahren, die auf einer Kohltour unterwegs war. Dabei wurde ein 47-jähriger Mann schwer verletzt und eine 40-jährige Frau leicht. Auch in diesem Fall handelt es sich nach Angaben der Polizei offenbar um einen Unfall.

Polizei: Fahrer versucht auszuweichen

Der 46-jährige Autofahrer habe die Gruppe vermutlich zu spät erkannt, teilte die Polizei mit. Er habe noch versucht nach rechts auf einen Grünstreifen auszuweichen, habe aber trotzdem den 47-Jährigen erfasst. Der sei infolge dessen gegen die 40-Jährige geschleudert worden, so die Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, die Frau konnte vor Ort behandelt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Kohltour-Gruppe wurde vom Kriseninterventionsteam des Landeskreises Wesermarsch versorgt. Der Mittenfelder Weg, eine Nebenstraße, auf der sich der Unfall ereignete, wurde für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Acht verletzte Boßel-Teilnehmer vergangene Woche

Einen ähnlichen Unfallhergang gab es in der vergangenen Woche im emsländischen Breddenberg. Dort war ein 27-jähriger Autofahrer bei Dunkelheit auf einer schmalen Straße in eine 25-köpfige Boßelgruppe gefahren. Insgesamt acht Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, zwei von ihnen schwer, zwei lebensgefährlich. Als Konsequenz aus dem Unfall kündigte die Polizei in Westerstede (Landkreis Ammerland) am Donnerstag an, Warnwesten an Teilnehmer traditioneller Grünkohltouren verteilen zu wollen.

