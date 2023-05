Stand: 05.05.2023 06:56 Uhr Aurich: Brand auf Bauernhof stellt Feuerwehr vor Probleme

Ein landwirtschaftliches Gebäude in Aurich-Rahe ist am Donnerstag komplett abgebrannt. Als die Freiwilligen Feuerwehren eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach. Ein Problem für die Einsatzkräfte: Die Flammen hatten auf eine Photovoltaikanlage übergegriffen. Außerdem lagerten im Gebäude Gasflaschen, die eine Explosionsgefahr darstellten, heißt es im Feuerwehrbericht. Der einzige Hydrant sei Hunderte Meter entfernt gewesen, so dass ein Tanklöschfahrzeug angefordert werden musste. Die Bewohner konnten sich mit ihrem Hund in Sicherheit bringen, so ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Aurich.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.05.2023 | 08:30 Uhr