Stand: 04.03.2021 07:56 Uhr Augustfehn: 62 Menschen in Pflegeheim mit Corona infiziert

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Augustfehn (Landkreis Ammerland) steigt die Zahl der Infizierten weiter an. 39 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 23 Mitarbeitende seien mittlerweile infiziert, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Zwei Bewohner sind gestorben. Das Heim wurde bis auf Weiteres geschlossen. Vor zwei Wochen waren Bewohnerinnen und Bewohner nach Angaben der Sprecherin erstmals geimpft worden, die zweite Dosis war für nächste Woche geplant.

