Armbrustattacke in Bremerhaven: Verdächtiger in U-Haft Stand: 19.05.2022 21:36 Uhr Nach dem Schuss auf die Mitarbeiterin eines Gymnasiums in Bremerhaven haben Ermittler erste Hinweise auf psychische Auffälligkeiten bei dem Tatverdächtigen. Ein Amtsrichter erließ am Abend Haftbefehl.

Der junge Mann soll am Donnerstag gegen 9.15 Uhr in das Gebäude des Lloyd Gymnasiums in Bremerhaven eingedrungen sein und eine Schulmitarbeiterin mit einer Waffe lebensgefährlich verletzt haben. Wie Oberstaatsanwalt Oliver Constien am Abend mitteilte, wurde auf die Frau mit einer Armbrust geschossen. Die Waffe sei bei der Festnahme des 21-Jährigen in der Nähe der Schule gefunden worden. Zudem beschlagnahmten die Ermittler eine Schreckschusswaffe und zwei Messer. Der Mann soll sich nicht zum Tatgeschehen geäußert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes.

Hinweise auf psychische Auffälligkeiten

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es habe "möglicherweise eine spezielle psychische Disposition zur Tat beigetragen". Das Motiv für die Tat ist unklar - ebenso, ob sich Täter und Opfer kannten und in welcher Beziehung der junge Mann zu der Schule steht. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus und sprechen nicht von einem Amoklauf. Am Nachmittag hatte es wegen eines Internetvideos Spekulationen über eine Armbrust als Tatwaffe gegeben. Die "Nordwest Zeitung" (NWZ) und "Buten un binnen" hatten von einem Video berichtet, auf dem ein junger Mann zu sehen ist. Neben ihm liegt ein Gegenstand, der wie eine Armbrust aussieht. Der Mann soll sich mit auf dem Rücken verschränkten Armen auf den Boden gelegt und auf seine Festnahme gewartet haben.

Im Gebäude waren zum Tatzeitpunkt 140 Menschen

Als der Täter das Gebäude betrat, hielten sich dort laut Bremerhavener Schulbehörde etwa 140 Menschen auf. Zunächst war von 200 Schülerinnen und Schülern die Rede gewesen. Wegen der laufenden Abiturpüfungen waren es dennoch sehr viel weniger als der sonst üblichen mehr als 500 Menschen. Gemeinsam mit den Lehrkräften verbarrikadierten sie sich in den Klassenräumen, wo sie mehrere Stunden verbrachten. Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchsuchten das Gebäude, um sicherzustellen, dass keine weitere Gefahr bestand. Das Gelände der Schule wurde großräumig mit Flatterband abgesperrt. Gegen 13.30 Uhr konnten alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte begleitet von Einsatzkräften der Polizei das Gebäude verlassen.

Notfallplan an der Schule hat funktioniert

Kurz nach dem Angriff auf die Mitarbeiterin am Morgen war der Notfallplan der Schule ausgelöst worden. Ein 16-jähriger Schüler berichtete, dass über die Lautsprecher der Codesatz für einen Amoklauf an der Schule mehrfach durchgesagt wurde. Daraufhin hätte die Lehrerin die Tür verschlossen und alle hätten sich auf den Boden gelegt. Bremerhavens Schuldezernent Michael Frost (parteilos) sagte: "Das ist das schlimmstmögliche Ereignis, das passieren kann." Die Schule sei aber sehr gut auf einen solchen Fall vorbereitet gewesen. "Wenn es heute eine gute Nachricht gibt, dann ist es diese", so Frost.

