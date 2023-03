Stand: 21.03.2023 13:35 Uhr Arbeiter auf Spargelfeld durch Erntemaschine schwer verletzt

Bei Arbeitsunfall auf einem Spargelfeld in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) ist ein Erntehelfer schwer verletzt worden. Der 51-Jährige hatte sich laut Polizei in seiner Mittagspause in dem Feld unter eine Spargelfolie gelegt, um sich windgeschützt auszuruhen. Ein anderer Arbeiter fuhr mit der Erntemaschine über die Spargelreihe, in der sein Kollege lag. Der 51-Jährige habe schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten, so die Polizei. Er wurde von einem Notarzt versorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

