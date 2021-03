"Alles hängt vom Tourismus ab" - Inseln fordern Konzept Stand: 19.03.2021 19:47 Uhr Urlaub auf Mallorca ist wieder möglich - aber nicht auf einer der Ostfriesischen Inseln. Dort appelliert man an die Landesregierung.

Dass die Inseln vor der niedersächsischen Nordseeküste im Gegensatz zu der Baleareninsel dichtbleiben, sorgt für großen Ärger zwischen Borkum und Wangerooge. Die sieben Inseln fordern vom Land Niedersachsen ein Konzept, das eine Öffnung der heimischen Urlaubsgebiete ermöglicht.

Althusmann: "Lage ist mehr als ernst"

Es könne nicht sein, dass Ferienflieger zu den Balearen dürften, die Menschen aber nicht auf die heimischen Inseln kommen könnten, sagte der Geschäftsführer der Staatsbad Norderney GmbH, Wilhelm Loth, am Freitag in einer Pressekonferenz. Zustimmung kommt aus dem Wirtschaftsministerium in Hannover. "Nach einem Jahr Corona-Pandemie ist die Situation in der Tourismusbranche und ganz besonders auf den Ostfriesischen Inseln mehr als ernst", sagte Behördenchef Bernd Althusmann (CDU). Die ansteigenden Infektionszahlen durch das mutierende Coronavirus mögen zwar besorgniserregend sein, aber die Tourismusbranche und das Wirtschaftsministerium arbeiteten an Konzepten, wie erste Öffnungen bei umfassendem Gesundheitsschutz möglich sein könnten. "Mit betrieblichen Hygienekonzepten, kommunalen Teststrategien, beschränkten Kapazitätsauslastungen und einer digitalen Kontaktnachverfolgung sollte dies nicht nur den Ostfriesischen Inseln ermöglicht werden", sagte Althusmann weiter.

Wirtschaft hängt vom Tourismus ab

Göran Sell von der Ostfriesische Inseln GmbH machte auf das besondere Problem für die Inseln aufmerksam. Die Wirtschaft hänge vom Tourismus ab, der seit Anfang November brach liege. Normalerweise verzeichneten die Inseln von Borkum bis Wangerooge jährlich zusammen rund zehn Millionen Übernachtungen und einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro.

Wangerooge schlägt Teststrategie vor

Aus Wangerooge kommt etwa der Vorschlag, Gäste nur mit einem negativen PCR-Test auf die Inseln einreisen zu lassen. Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) stellte ein Modell vor, nach dem Gäste nur mit einem negativen PCR-Test auf die Inseln dürften. Die Tests dürften nicht älter als 48 Stunden sein, sagte Fangohr bei der Vorstellung des Konzepts. Nach zwei bis vier Tagen solle demnach ein weiterer Schnelltest auf der Insel erfolgen. Ist der positiv, müssten die jeweiligen Gäste die Insel verlassen.

Hoffnung auf Bund-Länder-Beratungen

Wie es nun weitergeht, dürfte auch Thema bei den kommenden Bund-Länder-Beratungen am Montag sein. Althusmann erwartet, dass dort Perspektiven für die Tourismusbranche aufgezeigt werden. Allerdings hat die Landesregierung zuletzt einem Osterurlaub in Niedersachsen aufgrund der deutlich steigenden Zahl der Neuinfektionen wenig Chancen eingeräumt. "So gern wir das alles möglich machen würden: Die Situation ist leider im Moment noch eine andere und wir befinden uns in einer problematischen Phase", hatte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Montag auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Krisenstabs gesagt.

