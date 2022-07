AKW Unterweser: Kontaminiertes Wasser tritt aus Leck aus Stand: 26.07.2022 17:52 Uhr Im abgeschalteten Atomkraftwerk Unterweser im Kreis Wesermarsch ist kontaminiertes Wasser ausgetreten, wie das niedersächsische Umweltministerium in Hannover mitteilte.

Demnach habe es ein Leck in einem Verdampfersystem gegeben. Experten seien bei einer Anlagenbegehung in Kleinensiel auf das Leck aufmerksam geworden. Man habe das betreffende Rohr sofort abgesperrt, so das Ministerium in einer Mitteilung. Man habe den Vorfall der zuständigen atomrechtlichen Aufsichts- und Genehmigungsbehörde gemeldet. Das Ereignis sei gemäß der internationalen Bewertungsskala in die Stufe 0 - keine oder nur sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung - eingestuft. Das AKW Unterweser ist nicht mehr in Betrieb und wird derzeit zurückgebaut.

