Stand: 11.04.2023 09:03 Uhr 70.000 Kinder haben ans Osterpostamt in Ostereistedt geschrieben

Im Osterhasenpostamt in Ostereistedt (Landkreis Rotenburg) sind in diesem Jahr rund 70.000 Briefe eingegangen. Diese Bilanz hat die Deutsche Post am Ende der Ostertage gezogen. Dabei kamen die Briefe an Hanni Hase aus rund 40 Ländern. Die weitesten Wege legten Briefe aus Brasilien und Australien zurück. Während der Coronapandemie hatte das Osterhasenpostamt einen Rekordwert verzeichnet. Im Jahr 2021 schrieben sogar 100.000 Kinder einen Brief an den Osterhasen.

