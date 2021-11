2G-Plus auf Weihnachtsmärkten: Schausteller sind sich uneins Stand: 30.11.2021 17:02 Uhr Ab Mittwoch gilt in Niedersachsen fast überall die 2G-Plus-Regel. Auch für die Weihnachtsmärkte bedeutet das einen massiven Einschnitt.

Geimpft oder genesen und trotzdem noch ein negativer Test. Im ostfriesischen Leer sagen die Schausteller ganz klar: Wenn 2G-Plus kommt, dann machen wir dicht. In diesem Fall lohne sich der Aufwand für die wenigen Gäste, die dann noch blieben, nicht mehr, heißt es.

Videos 1 Min Corona kompakt: Corona-Kontrollen in Hannover Werden auf den Weihnachtsmärkten Masken getragen? Außerdem: Corona-Impfung auch in Apotheken und Zahnarztpraxen. (29.11.2021) 1 Min

Schausteller in Oldenburg wollen 2G-Plus ausprobieren

Anders sieht es in Oldenburg aus: Der Schaustellerverband sagte im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen, Versuch mache klug. Hier möchten die Standbetreiber also ausprobieren, wie es mit 2G-Plus funktioniert. Erst nach dem kommenden Sonntag wollen sie mit der Stadt beraten, wie es weitergehen soll. Bis dahin müssen alle Gäste auch eine FFP2-Maske tragen.

2G bei Weihnachtsmarkt in Wilhelmshaven

In Wilhelmshaven liegt die Inzidenz derzeit unter 100 - das bedeutet, auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Valoisplatz bleibt es erst einmal bei 2G - ohne Plus, aber mit Maske. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass bei weiter steigenden Inzidenzen alle Weihnachtsmärkte in Niedersachsen vorzeitig geschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.11.2021 | 15:00 Uhr