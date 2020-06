Stand: 14.06.2020 11:41 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

21-Jähriger rammt Taxi - zwei Personen sterben

In der Nacht zu Sonntag sind bei einem Unfall auf der Kreisstraße 46 nahe Osterholz-Scharmbeck zwei Menschen in einem Taxi ums Leben gekommen. Laut Polizei war ein 21-Jähriger mit überhöhtem Tempo auf ihr Fahrzeug aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Taxi gegen einen Baum. Der 62-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort starb er wenig später. Ein 31-Jähriger, der ebenfalls im Taxi saß, starb noch an der Unfallstelle.

Fahrer flüchtet, Polizei stellt ihn

Der 21-Jährige kam mit seinem Wagen neben der Straße zum Stehen und flüchtete zu Fuß. Beamte konnten ihn später fassen. Gegen den Unfallfahrer, der sich nach ersten Erkenntnissen bei dem Zusammenprall leicht verletzte, wird ermittelt. Die Polizei sucht indes Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und bittet sie sich unter der Telefonnummer (0 47 91) 30 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10:00 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Oldenburg NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (10:00 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.06.2020 | 08:00 Uhr