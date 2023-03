Stand: 12.03.2023 14:22 Uhr 19-Jähriger bei Unfall im Landkreis Aurich schwer verletzt

Ein junger Autofahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Aurich schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der 19-Jährige am Samstagmittag mit seinem Wagen in Großheide von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall ist den Angaben zufolge noch unklar.

