Stand: 15.04.2023 15:36 Uhr 16-jähriger Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Freitag in Lilienthal (Landkreis Osterholz) lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Jugendliche mit seinem Fahrrad die Moorhauser Landstraße überqueren. Er bremste ab, um ein Auto mit Anhänger passieren zu lassen. Laut Polizei übersah der 16-Jährige aber vermutlich den angekoppelten Anhänger und kollidierte mit dem Gespann, als er weiterfahren wollte. Der Radfahrer erlitt schwerste, lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von einem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2023 | 06:30 Uhr