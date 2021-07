10.000 Biker fahren an Haus von krebskrankem Jungen vorbei Stand: 24.07.2021 16:41 Uhr Mehrere Tausend Motorradfahrer sind im Korso durch das ostfriesische Rhauderfehn gefahren, um einem an Krebs erkrankten Kind eine Freude zu machen. Der Junge liebt die röhrenden Zweiräder.

Angehörige und Freunde des Sechsjährigen hatten in sozialen Netzwerken zu der Aktion aufgerufen. Die Bikerinnen und Biker kamen am Sonnabend aus ganz Deutschland in den Landkreis Leer. Mehr als 10.000 Teilnehmende zählte die Polizei. Möglicherweise seien es sogar bis zu 20.000 Biker gewesen, die genaue Zahl sei nur schwer einzuschätzen, sagte eine Sprecherin. Zudem hätten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke gestanden und der Kolonne applaudiert.

Motorradparade am Wohnhaus dauert drei Stunden

Die Polizei hatte vorab für die Motorradfahrer verschiedene Treffpunkte eingerichtet. Von dort aus leiteten die Beamten sie dann am Haus der Familie des Jungen vorbei. Knapp drei Stunden dauerte es, bis alle Fahrerinnen und Fahrer einmal die Strecke gefahren waren. Der Vater des Kindes sagte laut Deutscher Presse-Agentur, dass er von der Aktion überwältigt sei. Sein Sohn zeigte sich mehrfach am Fenster und beobachtete die Kolonne.

Verkehr staut sich wegen der vielen Biker

Angesichts der vielen Teilnehmenden sei es zu Verkehrsbehinderungen und Staus gekommen, so die Polizei weiter. Es habe einen kleineren Unfall und einzelne Verstöße gegen die Helmpflicht gegeben. "Der Großteil hat sich vorbildlich verhalten", resümierte die Sprecherin.

