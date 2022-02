Zweiter Wolf aus dem Rudel in Amt Neuhaus geschossen Stand: 03.02.2022 17:55 Uhr Der zweite Abschuss eines Wolfes in Am Neuhaus (Landkreis Lüneburg) innerhalb weniger Wochen hat Kritik ausgelöst. Die Grünen im niedersächsischen Landtag bemängeln fehlende Transparenz.

"Zur Entnahme von Problemwölfen stehen wir, wenn sie auch wirklich welche sind", sagte Christian Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, am Donnerstag. "Daher wollen wir auch die jeweilige Begründung der Abschussgenehmigung wissen." Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg habe schon zwei Abschussgenehmigungen von Umweltminister Olaf Lies (SPD) als "teilweise rechtswidrig" und zu weit gehend einkassiert, sagte Meyer.

Kritik: Abgeschossene Wölfin war nicht die gesuchte

In der Nacht zu Dienstag wurde ein männlicher Wolf im Territorium des Rudels Amt Neuhaus getötet, wie das Umweltministerium am Mittwochabend mitteilte. Am 8. Januar war in der gleichen Region bereits eine Wölfin geschossen worden. Bei der Fähe habe es sich nicht um die Wölfin gehandelt, für die die Ausnahmegenehmigung bestand. Das Umweltministerium räumte ein, dass eine sichere Identifizierung von Wölfen nicht zweifelsfrei möglich sei. Werde ein anderer als der zum Abschuss freigegebene Wolf getötet, sei dies aber gesetzlich abgedeckt.

Grüne und NABU klagen gegen die Verordnung

Der Naturschutzbund (NABU) hält die niedersächsische Wolfsverordnung für rechtswidrig und klagt deshalb vor dem OVG Lüneburg. "Die Verordnung ist im Moment so gestrickt, dass man mit ihr den Wolf wieder ausrotten kann", kritisierte der NABU-Landesvorsitzende Holger Buschmann. Aus Sicht der Grünen ist die Geheimhaltung der Abschussgenehmigungen verfassungswidrig - sie sind deshalb vor den Staatsgerichtshof in Bückeburg gezogen. Dort wird das Urteil am kommenden Dienstag erwartet.

Ausnahmegenehmigung noch bis Ende März

Trotz des ersten Abschusses habe es weitere Tierrisse gegeben. Deshalb sei die Ausnahmegenehmigung aktiv geblieben, rechtfertigte das Umweltministerium den zweiten Abschuss. Seit 2017 gebe es im Territorium des Rudels vermehrt Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere, wobei die Wölfe auch immer wieder Herdenschutz-Einrichtungen überwunden hätten, so das Ministerium. "Aus den DNA-Analysen und den vorgefundenen Rissbildern geht hervor, dass unter anderem die beiden Elterntiere des Rudels, der Rüde 'GW1532m' und die Fähe 'GW872f' an den Rissereignissen beteiligt waren", hieß es. Für diese Tiere gilt daher die Abschussgenehmigung, die noch bis Ende März Bestand hat.

