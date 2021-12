Zwei Tote bei Panzer-Unfall: Staatsanwaltschaft ermittelt Stand: 08.12.2021 14:22 Uhr Nach dem tödlichen Unfall auf dem Truppenübungsplatz Bergen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Am Dienstag waren zwei Bundeswehrangehörige ums Leben gekommen.

Das Verfahren sei in einem solchen Fall üblich und wäre auch bei einem Unfall außerhalb des Truppenübungsgeländes eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch mit. Laut Bundeswehr war am Dienstag ein Kampfpanzer bei einer Übung mit einem militärischen Geländewagen kollidiert und hatte diesen überrollt. Dabei starben die beiden Insassen des Wagens - der 62-jährige Fahrer und ein 31-jähriger Ausbilder. Der 34 Jahre alte Fahrer des Panzers erlitt den Angaben zufolge einen Schock.

Unfall bei Gefechtstraining

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Nach Informationen des NDR Niedersachsen trainiert die Panzerschule Munster derzeit in Bergen im Landkreis Celle sogenannte taktische Gefechtssituationen. Bei einer solchen Übung soll es zu dem Unglück mit dem Panzer Leopard 2 gekommen sein. Nach dem Vorfall wurden Seelsorger für die Kameraden der Getöteten nach Bergen geschickt. Das Gefechtstraining wurde zunächst unterbrochen, es steht noch nicht fest, ob es überhaupt fortgeführt wird.

Große Trauer nach Unfall

Ein Sprecher der Panzerschule Munster sagte dem NDR Niedersachsen, alle Kollegen seien schockiert. Es habe einen tragischen Zwischenfall auf dem Truppenübungsplatz gegeben, schrieb der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, auf Twitter. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Hinterbliebenen sowie der Truppe vor Ort."

Kramp-Karrenbauer kondoliert

Am Dienstag hatte sich bereits die ausscheidende Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bei Twitter gemeldet: Ihre Gedanken und Gebete seien bei den Familien und Freunden der beiden getöteten Bundeswehrangehörigen, schrieb sie. Eine für Dienstagabend geplante Feier des Verteidigungsministeriums zur Verabschiedung des Parlamentarischen Staatssekretärs Thomas Silberhorn wurde wegen des Unfalls kurzfristig abgesagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 08.12.2021 | 15:00 Uhr