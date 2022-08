Stand: 29.08.2022 10:28 Uhr Zehntausende Besucher beim Heideblütenfest in Schneverdingen

Mehr als 35.000 Menschen haben das Heideblütenfest in Schneverdingen im Heidekreis besucht. Wegen der Pandemie war es in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen. Schneverdingens Bürgermeisterin Meike Moog-Steffens (parteilos) zeigte sich zufrieden mit dem Neustart des wohl ältesten Heideblütenfestes der Region. Höhepunkte waren der Festumzug am Sonntag und die Krönung der 24-jährigen Carmen Cohrs zur neuen Heidekönigin.

