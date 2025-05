Stand: 10.05.2025 09:49 Uhr 70-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall mit Traktor

Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Freitagnachmittag ein 70-jähriger Motorradfahrer bei Soltau (Landkreis Heidekreis) tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 22 Jahre alte Fahrer des Traktors auf der Kreisstraße 3 unterwegs. Als er nach links abbog, kam ihm der Motorradfahrer entgegen - Zeugenangaben zufolge sei er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen, so die Polizei. Das Motorrad stieß demnach mit dem abbiegenden Traktorgespann zusammen. Der 70-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der Traktorfahrer und sein 14-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min