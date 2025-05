Stand: 11.05.2025 16:03 Uhr Von der Fahrbahn abgedrängt: Auto überschlägt sich bei Lüneburg

Zwei Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der B 4 in Höhe Adendorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll eine 45-Jährige das Fahrzeug einer 48-Jährigen von der Fahrbahn abgedrängt haben - das Auto überschlug sich daraufhin. Die Fahrerin und ihr 47-jähriger Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die mutmaßliche Verursacherin soll sich zunächst vom Unfallort entfernt haben, konnte laut Polizei aber später ermittelt werden. Ihr sei der Führerschein entzogen worden. Die Ermittlungen dauern an. Für die Aufräumarbeiten blieb die B 4 in Richtung Hamburg für rund eineinhalb Stunden gesperrt.

