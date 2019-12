Winsen: Amazon verschrottet containerweise Neuware

Regierung will Neuwaren-Vernichtung erschweren

NDR Info - Infoprogramm - 20.12.2019 09:07 Uhr Autor/in: Friedrich, Sebastian

Beim Versandhändler Amazon in Winsen an der Luhe landen viele Neuwaren auf dem Müll, wohl, weil sich die Produkte nicht verkaufen. Die Regierung will dem - so zeigen es NDR Recherchen - einen Riegel vorschieben.