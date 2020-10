Stand: 28.10.2020 10:37 Uhr Walsroder Heidmark: Programm zur Dorfentwicklung verlängert

Das Amt für Regionale Landesentwicklung hat den Antrag der Stadt Walsrode im Heidekreis bewilligt, die Teilnahme am Dorfentwicklungsprogramm für die Dorfregion Walsroder Heidmark zu verlängern. Das teilte eine Stadtsprecherin mit, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Private und öffentliche Antragsteller können damit nun noch bis September 2023 Förderanträge stellen. Private Eigentümer können insbesondere für Maßnahmen an sogenannten ortsbildprägenden Gebäuden, die bis in die 1950er-Jahre erbaut wurden, Fördergelder beantragen.

