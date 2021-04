Stand: 25.04.2021 08:28 Uhr Walsrode: Polizei beendet Treffen von Corona-Kritikern

Die Polizei hat im Heidekreis eine Aktion von Gegnern der Corona-Maßnahmen aufgelöst. Am Klostersee in Walsrode versammelten sich am Sonnabend rund 50 Menschen mit Tischen und Stühlen und gaben an, zufällig am See erschienen zu sein. Nach Angaben der Polizei hielten sie sich dabei nicht an die Abstandsregeln und trugen keine Masken. Die Beamten beendeten das Treffen deshalb und leiteten insgesamt 35 Verfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 25.04.2021 | 07:00 Uhr